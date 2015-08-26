Последние новости

Аренда испанской недвижимости за год выросла в цене на 15.9 процентов По итогам 2016 года средняя стоимость на аренду испанской недвижимости выросла на 15.9 процентов до уровня в 8 евро за один квадратный метр ежемесячно. Читать далее »

Испанию посетит грузинский премьер-министр Действующий премьер Грузии вместе с правительственной делегацией совершит рабочий визит в Испанию. Читать далее »

Из-за погодных условий в Испании введён режим ЧП По данным испанских СМИ, власти страны приняли решение о вводе режима ЧП на большой части Испании из-за сложившихся погодных условий. Читать далее »

В чемпионате Испании «Атлетико» укрепил свои позиции В 18-ом туре испанского футбольного чемпионата «Атлетико» отметился третьей к ряду победой, укрепившей его позиции в турнирной таблице. Читать далее »

Испанский SEAT показал новую версию «Leon» на венском автосалоне На международном автомобильном салоне в городе Вена испанский автопроизводитель SEAT привез обновленную модель автомобиля «Leon». Читать далее »