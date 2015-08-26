Последние новости

Испанский фрегат примет участие в натовских военно-морских учениях Фрегат под названием «Альмиранте Хуан де Борбон» под флагом Испании вместе с фрегатом «Сент-Джонс» из Канады вошли в акваторию Черного моря. Читать далее »

Национальный институт статистики Испании подсчитал иностранных туристов Национальный институт статистики Испании отчитался о количестве иностранных туристов, которые посетили страну в 2016 году. Читать далее »

В Испании индекс потребительских цен снизился на 0.5 процента По итогам января по предварительным оценкам властей Испании индекс потребительских цен в стране сократился на 0.5 процентов. Читать далее »

Испанский чиновник 10 лет не появлялся на работе, регулярно получая зарплату СМИ в Испании сообщили о том, что один из государственных служащих страны в течение 10 лет не появлялся на своем рабочем месте, при этом успешно получая зарплату, которая достигает 50 000 евро в год. Читать далее »

Фаворитом чемпионата Испании букмекеры посчитали «Реал» Испанский столичный футбольный клуб «Реал» стал фаворитом на победу в национально чемпионате по версии ряда букмекерских компаний. Читать далее »