Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.
Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.
Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Фрегат под названием «Альмиранте Хуан де Борбон» под флагом Испании вместе с фрегатом «Сент-Джонс» из Канады вошли в акваторию Черного моря.
Национальный институт статистики Испании отчитался о количестве иностранных туристов, которые посетили страну в 2016 году.
По итогам января по предварительным оценкам властей Испании индекс потребительских цен в стране сократился на 0.5 процентов.
Один из политических деятелей Каталонии подал иск в барселонскую прокуратуру против действующего премьер-министра Испании.
СМИ в Испании сообщили о том, что один из государственных служащих страны в течение 10 лет не появлялся на своем рабочем месте, при этом успешно получая зарплату, которая достигает 50 000 евро в год.
Испанский столичный футбольный клуб «Реал» стал фаворитом на победу в национально чемпионате по версии ряда букмекерских компаний.
«Transparency International» опубликовала данные своего исследования по уровню коррупции, подготовив обновленный индекс коррупции «Corruption Perception Index».
Уровень безработицы на территории Испании оказался на само низком уровне за последние семь лет.