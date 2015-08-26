Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.
Баскетболисты мужской сборной Испании вновь оказались сильнейшими в Европе. Титул победителей чемпионата Европы по баскетболу испанцы при этом получили уже в третий раз.
На международном автомобильном салоне в городе Вена испанский автопроизводитель SEAT привез обновленную модель автомобиля «Leon».
Область медицинской трансплантологии в Испании завершила 2016 год с рекордным количеством операций по пересадке органов.
Игрокам испанского футбольного клуба «Валенсия» удалось прервать неприятную серию матчей без побед.
На территории Испании 10 января состоялось открытие первого в Европе подводного музея.
Евростат подготовил отчет по уровню безработицы в странах Европы по данным на конец ноября 2016 года.
Власти Испании сообщили о том, что в министерства иностранных дел страны определились с кандидатурой нового посла на территории Российской Федерации.
По сообщениям министерства иностранных дел Испании, король страны посетить Саудовскую Аравию с официальным визитом в период с 14 по 16 января текущего года.
По итогам 2016 года по данным Всемирной туристской организации Испанию посетили 74-75 миллионов иностранных туристов.