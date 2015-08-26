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Рост экономики Испании может составить 2.3 процента

Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.

Испания установила очередной рекорд по числу туристов

Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.

В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

  • Рост экономики Испании может составить 2.3 процента
  • Испания установила очередной рекорд по числу туристов
  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
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На премьер-министра Испании в прокуратору подал иск политик из Каталонии 31 января
На премьер-министра Испании в прокуратору подал иск политик из Каталонии

Один из политических деятелей Каталонии подал иск в барселонскую прокуратуру против действующего премьер-министра Испании.

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Испанский чиновник 10 лет не появлялся на работе, регулярно получая зарплату 31 января
Испанский чиновник 10 лет не появлялся на работе, регулярно получая зарплату

СМИ в Испании сообщили о том, что один из государственных служащих страны в течение 10 лет не появлялся на своем рабочем месте, при этом успешно получая зарплату, которая достигает 50 000 евро в год.

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Фаворитом чемпионата Испании букмекеры посчитали «Реал» 31 января
Фаворитом чемпионата Испании букмекеры посчитали «Реал»

Испанский столичный футбольный клуб «Реал» стал фаворитом на победу в национально чемпионате по версии ряда букмекерских компаний.

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По уровню коррупции Испания оказалась на 41 месте в мире 30 января
По уровню коррупции Испания оказалась на 41 месте в мире

«Transparency International» опубликовала данные своего исследования по уровню коррупции, подготовив обновленный индекс коррупции «Corruption Perception Index». 

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В Испании безработица достигла семилетнего минимума 30 января
В Испании безработица достигла семилетнего минимума

Уровень безработицы на территории Испании оказался на само низком уровне за последние семь лет.

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Внедрение системы фиксации гола в испанском чемпионате потребовал тренер «Барселоны» 30 января
Внедрение системы фиксации гола в испанском чемпионате потребовал тренер «Барселоны»

Главный тренер каталонского футбольного клуба «Барселона» отметил особую необходимость внедрение систему фиксации гола в испанском футбольном первенстве.

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Испания начнет торговые переговоры с Великобританией до полного выхода из ЕС 27 января
Испания начнет торговые переговоры с Великобританией до полного выхода из ЕС

Власти Испании могут начать торговые переговоры с Великобританией в официальном формате еще до полного выхода страны из Евросоюза.

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Премьер-министр Испании назвал возможную победу ультраправых в Германии катастрофой для Европы 27 января
Премьер-министр Испании назвал возможную победу ультраправых в Германии катастрофой для Европы

Премьер-министр Испании заявил в интервью журналистам о том, что победа ультраправых в Германии в рамках выборов в бундестаг или победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции станут катастрофой для всей Европы.

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