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Рост экономики Испании может составить 2.3 процента

Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.

Испания установила очередной рекорд по числу туристов

Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.

В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

  • Рост экономики Испании может составить 2.3 процента
  • Испания установила очередной рекорд по числу туристов
  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
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Испанский фрегат примет участие в натовских военно-морских учениях 01 февраля
Испанский фрегат примет участие в натовских военно-морских учениях

Фрегат под названием «Альмиранте Хуан де Борбон» под флагом Испании вместе с фрегатом «Сент-Джонс» из Канады вошли в акваторию Черного моря.

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Национальный институт статистики Испании подсчитал иностранных туристов 01 февраля
Национальный институт статистики Испании подсчитал иностранных туристов

Национальный институт статистики Испании отчитался о количестве иностранных туристов, которые посетили страну в 2016 году.

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В Испании индекс потребительских цен снизился на 0.5 процента 01 февраля
В Испании индекс потребительских цен снизился на 0.5 процента

По итогам января по предварительным оценкам властей Испании индекс потребительских цен в стране сократился на 0.5 процентов.

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На премьер-министра Испании в прокуратору подал иск политик из Каталонии 31 января
На премьер-министра Испании в прокуратору подал иск политик из Каталонии

Один из политических деятелей Каталонии подал иск в барселонскую прокуратуру против действующего премьер-министра Испании.

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Испанский чиновник 10 лет не появлялся на работе, регулярно получая зарплату 31 января
Испанский чиновник 10 лет не появлялся на работе, регулярно получая зарплату

СМИ в Испании сообщили о том, что один из государственных служащих страны в течение 10 лет не появлялся на своем рабочем месте, при этом успешно получая зарплату, которая достигает 50 000 евро в год.

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Фаворитом чемпионата Испании букмекеры посчитали «Реал» 31 января
Фаворитом чемпионата Испании букмекеры посчитали «Реал»

Испанский столичный футбольный клуб «Реал» стал фаворитом на победу в национально чемпионате по версии ряда букмекерских компаний.

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По уровню коррупции Испания оказалась на 41 месте в мире 30 января
По уровню коррупции Испания оказалась на 41 месте в мире

«Transparency International» опубликовала данные своего исследования по уровню коррупции, подготовив обновленный индекс коррупции «Corruption Perception Index». 

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В Испании безработица достигла семилетнего минимума 30 января
В Испании безработица достигла семилетнего минимума

Уровень безработицы на территории Испании оказался на само низком уровне за последние семь лет.

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