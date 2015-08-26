Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.
Баскетболисты мужской сборной Испании вновь оказались сильнейшими в Европе. Титул победителей чемпионата Европы по баскетболу испанцы при этом получили уже в третий раз.
В Испании исследователи провели опрос среди жителей страны в возрасте от 100 лет.
В рамках 1/8 финала Кубка Испании на родном для клуба «Атлетик» стадионе состоялся матч с командой из Каталонии.
По итогам завершившегося года и по данным на ноябрь месяц Испания приняла на 10 процентов больше иностранных туристов по сравнению с результатами 2015 года.
По итогам завершившегося года в Испании уровень инфляции был зафиксирован на уровне в 1.5 процента.
В состоявшемся матче в рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» принимал на своем стадионе клуб «Севилья».
По итогам завершившегося 2016 года на автомобильном рынке Испании отмечается рост продаж новых автомобилей, который по сравнению с 2015 годом достиг 10.9 процентов.
Мадридский Королевский дворец по итогам 2016 года был назван лидером в списке наиболее посещаемых дворцов на территории Испании.
В рамках 1/8 финала Кубка Испании состоялись два значимых матча, в одном из которых победитель так и не был выявлен.