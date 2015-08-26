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Исследователи из Испании узнали секреты долгожителей В Испании исследователи провели опрос среди жителей страны в возрасте от 100 лет. Читать далее »

В Кубке Испании игроки клуба «Атлетик» одолели «Барселону» вдевятером В рамках 1/8 финала Кубка Испании на родном для клуба «Атлетик» стадионе состоялся матч с командой из Каталонии. Читать далее »

Интерес туристов к Испании вырос на 10 процентов за год По итогам завершившегося года и по данным на ноябрь месяц Испания приняла на 10 процентов больше иностранных туристов по сравнению с результатами 2015 года. Читать далее »

«Реал» одолел «Севилью» в 1/8 финала Кубка Испании В состоявшемся матче в рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» принимал на своем стадионе клуб «Севилья». Читать далее »

В Испании рост продаж новых автомобилей достиг 10.9 процентов По итогам завершившегося 2016 года на автомобильном рынке Испании отмечается рост продаж новых автомобилей, который по сравнению с 2015 годом достиг 10.9 процентов. Читать далее »

В Испании столичный Королевский дворец посетили более 1.475 миллионов туристов Мадридский Королевский дворец по итогам 2016 года был назван лидером в списке наиболее посещаемых дворцов на территории Испании. Читать далее »