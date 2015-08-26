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В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…

Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.

Испанские баскетболисты стали чемпионами Европы

Баскетболисты мужской сборной Испании вновь оказались сильнейшими в Европе. Титул победителей чемпионата Европы по баскетболу испанцы при этом получили уже в третий раз.

  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
  • Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…
  • Испанские баскетболисты стали чемпионами Европы
Последние новости
Испанский SEAT показал новую версию «Leon» на венском автосалоне 15 января
Испанский SEAT показал новую версию «Leon» на венском автосалоне

На международном автомобильном салоне в городе Вена испанский автопроизводитель SEAT привез обновленную модель автомобиля «Leon».

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В Испании установили рекорд по количеству пересадок органов 15 января
В Испании установили рекорд по количеству пересадок органов

Область медицинской трансплантологии в Испании завершила 2016 год с рекордным количеством операций по пересадке органов.

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«Валенсия» прервала серию без побед в 8 матчах подряд 15 января
«Валенсия» прервала серию без побед в 8 матчах подряд

Игрокам испанского футбольного клуба «Валенсия» удалось прервать неприятную серию матчей без побед.

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Первый подводный музей открылся в Испании 11 января
Первый подводный музей открылся в Испании

На территории Испании 10 января состоялось открытие первого в Европе подводного музея.

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Безработица в Испании зафиксирована на уровне в 19.2 процента 11 января
Безработица в Испании зафиксирована на уровне в 19.2 процента

Евростат подготовил отчет по уровню безработицы в странах Европы по данным на конец ноября 2016 года.

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Испания назначит нового посла в России 11 января
Испания назначит нового посла в России

Власти Испании сообщили о том, что в министерства иностранных дел страны определились с кандидатурой нового посла на территории Российской Федерации.

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Испанский король посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом 10 января
Испанский король посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом

По сообщениям министерства иностранных дел Испании, король страны посетить Саудовскую Аравию с официальным визитом в период с 14 по 16 января текущего года.

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Испанию по итогам 2016 года посетили рекордное количество туристов 10 января
Испанию по итогам 2016 года посетили рекордное количество туристов

По итогам 2016 года по данным Всемирной туристской организации Испанию посетили 74-75 миллионов иностранных туристов.

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