Последние новости

Испания начнет торговые переговоры с Великобританией до полного выхода из ЕС Власти Испании могут начать торговые переговоры с Великобританией в официальном формате еще до полного выхода страны из Евросоюза. Читать далее »

Премьер-министр Испании назвал возможную победу ультраправых в Германии катастрофой для Европы Премьер-министр Испании заявил в интервью журналистам о том, что победа ультраправых в Германии в рамках выборов в бундестаг или победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции станут катастрофой для всей Европы. Читать далее »

Испанский король подчеркнут заметную роль России в разрешении конфликтов в мире Король Испании, выступая на приеме дипломатического корпуса в испанской столице, отметил заметную и важную роль Российской Федерации в разрешении и урегулировании конфликтов во всем мире. Читать далее »

Для Каталонии целью является «декларация о взаимозависимости» с Испанией Председатель каталонского правительства сообщил о том, что основной его целью и задачей является не объявление декларации о независимости от Испании, а «декларация о взаимозависимости» с ней. Читать далее »

Eurostat назвал Испанию самой популярной у туристов страной Евросоюза Статистическая служба ЕС опубликовала отчет, согласно которому самой популярной у туристов и путешественников в Евросоюзе является Испании. Читать далее »

«Реал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Испании Мадридский «Реал» на стадии четвертьфинала Кубка Испании не смог преодолеть «Сельту» и пройти в полуфинал. Читать далее »

Туристы провели в Испании более 454 миллионов ночей Европейским статистическим агентством были опубликованные данные по количество ночей, которые провели иностранные туристы в отелях различных стран Европы. Читать далее »