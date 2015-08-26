Последние новости

Испанский SEAT показал новую версию «Leon» на венском автосалоне На международном автомобильном салоне в городе Вена испанский автопроизводитель SEAT привез обновленную модель автомобиля «Leon». Читать далее »

В Испании установили рекорд по количеству пересадок органов Область медицинской трансплантологии в Испании завершила 2016 год с рекордным количеством операций по пересадке органов. Читать далее »

Первый подводный музей открылся в Испании На территории Испании 10 января состоялось открытие первого в Европе подводного музея. Читать далее »

Безработица в Испании зафиксирована на уровне в 19.2 процента Евростат подготовил отчет по уровню безработицы в странах Европы по данным на конец ноября 2016 года. Читать далее »

Испания назначит нового посла в России Власти Испании сообщили о том, что в министерства иностранных дел страны определились с кандидатурой нового посла на территории Российской Федерации. Читать далее »

Испанский король посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом По сообщениям министерства иностранных дел Испании, король страны посетить Саудовскую Аравию с официальным визитом в период с 14 по 16 января текущего года. Читать далее »