Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.
Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.
Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Европейским статистическим агентством были опубликованные данные по количество ночей, которые провели иностранные туристы в отелях различных стран Европы.
По итогам прошлого года на территории Испании количество регистраций новых коммерческих автомобилей увеличилось сразу на 11.3 процента.
В Испании завершился футбольный матч, в рамках которого определялся будущий участник полуфинальных встреч.
Гражданская Гвардия Испании сообщила о задержании на территории страны 46 человек по обвинению в торговле оружием.
По итогам ушедшего года на территории Испании стоимость на приобретение элитной недвижимости увеличилась сразу на 4 процента.
Обладателем награды имени испанской королевы за честную игру стал действующий капитан сборной Испании и каталонской «Барселоны».
О задержании 75 человек в различных странах Европы, которые связаны с кражей и незаконной реализацией исторических и культурных ценностей сообщила Гражданская гвардия Испании.
В Испании приобрести биткоины можно будет используя обширную сеть из 7000 банкоматов по всей стране.