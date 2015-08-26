Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.
Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.
По итогам 2016 года средняя стоимость на аренду испанской недвижимости выросла на 15.9 процентов до уровня в 8 евро за один квадратный метр ежемесячно.
Действующий премьер Грузии вместе с правительственной делегацией совершит рабочий визит в Испанию.
По данным испанских СМИ, власти страны приняли решение о вводе режима ЧП на большой части Испании из-за сложившихся погодных условий.
По итогам 2016 года испанский автомобильный рынок оказался в числе крупнейших в Европе, показав рост на 10.9 процентов.
В 18-ом туре испанского футбольного чемпионата «Атлетико» отметился третьей к ряду победой, укрепившей его позиции в турнирной таблице.
На международном автомобильном салоне в городе Вена испанский автопроизводитель SEAT привез обновленную модель автомобиля «Leon».
Область медицинской трансплантологии в Испании завершила 2016 год с рекордным количеством операций по пересадке органов.
Игрокам испанского футбольного клуба «Валенсия» удалось прервать неприятную серию матчей без побед.