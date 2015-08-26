Последние новости

Испанский чиновник 10 лет не появлялся на работе, регулярно получая зарплату СМИ в Испании сообщили о том, что один из государственных служащих страны в течение 10 лет не появлялся на своем рабочем месте, при этом успешно получая зарплату, которая достигает 50 000 евро в год. Читать далее »

Фаворитом чемпионата Испании букмекеры посчитали «Реал» Испанский столичный футбольный клуб «Реал» стал фаворитом на победу в национально чемпионате по версии ряда букмекерских компаний. Читать далее »

В Испании безработица достигла семилетнего минимума Уровень безработицы на территории Испании оказался на само низком уровне за последние семь лет. Читать далее »

Внедрение системы фиксации гола в испанском чемпионате потребовал тренер «Барселоны» Главный тренер каталонского футбольного клуба «Барселона» отметил особую необходимость внедрение систему фиксации гола в испанском футбольном первенстве. Читать далее »

Испания начнет торговые переговоры с Великобританией до полного выхода из ЕС Власти Испании могут начать торговые переговоры с Великобританией в официальном формате еще до полного выхода страны из Евросоюза. Читать далее »