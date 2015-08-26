Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.
Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.
Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Один из политических деятелей Каталонии подал иск в барселонскую прокуратуру против действующего премьер-министра Испании.
СМИ в Испании сообщили о том, что один из государственных служащих страны в течение 10 лет не появлялся на своем рабочем месте, при этом успешно получая зарплату, которая достигает 50 000 евро в год.
Испанский столичный футбольный клуб «Реал» стал фаворитом на победу в национально чемпионате по версии ряда букмекерских компаний.
«Transparency International» опубликовала данные своего исследования по уровню коррупции, подготовив обновленный индекс коррупции «Corruption Perception Index».
Уровень безработицы на территории Испании оказался на само низком уровне за последние семь лет.
Главный тренер каталонского футбольного клуба «Барселона» отметил особую необходимость внедрение систему фиксации гола в испанском футбольном первенстве.
Власти Испании могут начать торговые переговоры с Великобританией в официальном формате еще до полного выхода страны из Евросоюза.
Премьер-министр Испании заявил в интервью журналистам о том, что победа ультраправых в Германии в рамках выборов в бундестаг или победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции станут катастрофой для всей Европы.