Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.
Баскетболисты мужской сборной Испании вновь оказались сильнейшими в Европе. Титул победителей чемпионата Европы по баскетболу испанцы при этом получили уже в третий раз.
Интернет-портал Liligo.com привел результаты исследования расстояния между креслами в самолетах различных компаний по воздушной перевозке пассажиров.
Участник популярной группы Status Quo из Великобритании Рик Парфитт ушел из жизни в одном из больниц Марбельи.
МИД Испании занято проверкой связи между совершившим теракт в Берлине Анисом Амри и гражданином страны, ранее не попадавшим в поле зрения спецслужб.
Испанская авиакомпания Iberia приготовила несколько предпраздничных сюрпризов для своих пассажиров.
В Испании задержана группа злоумышленников, занимавшихся сдачей несуществующего или чужого жилья.
Мэрии испанских городов получили письма от Генерального управления безопасности, где идет призыв к усилению мер безопасности перед наступающими праздниками.
По итогам проведенных двух встреч в рамках 1/16 финала Кубка Испании стали известны еще три клуба, которые поборются за звание чемпиона.
Испанские граждане получили право находиться на территории Киргизии без регистрации на срок до 60 дней.