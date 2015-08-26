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Рост экономики Испании может составить 2.3 процента

Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.

Испания установила очередной рекорд по числу туристов

Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.

В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

  • Рост экономики Испании может составить 2.3 процента
  • Испания установила очередной рекорд по числу туристов
  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
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Туристы провели в Испании более 454 миллионов ночей 25 января
Туристы провели в Испании более 454 миллионов ночей

Европейским статистическим агентством были опубликованные данные по количество ночей, которые провели иностранные туристы в отелях различных стран Европы.

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В Испании в 2016 году рост отмечен рост продаж коммерческих автомобилей 25 января
В Испании в 2016 году рост отмечен рост продаж коммерческих автомобилей

По итогам прошлого года на территории Испании количество регистраций новых коммерческих автомобилей увеличилось сразу на 11.3 процента.

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В полуфинал Кубка Испании прошел «Алавес» 25 января
В полуфинал Кубка Испании прошел «Алавес»

В Испании завершился футбольный матч, в рамках которого определялся будущий участник полуфинальных встреч.

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Испанские полицейские задержали 46 торговцев оружием 24 января
Испанские полицейские задержали 46 торговцев оружием

Гражданская Гвардия Испании сообщила о задержании на территории страны 46 человек по обвинению в торговле оружием.

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В Испании за год цены на элитную недвижимость выросли на 4 процента 24 января
В Испании за год цены на элитную недвижимость выросли на 4 процента

По итогам ушедшего года на территории Испании стоимость на приобретение элитной недвижимости увеличилась сразу на 4 процента.

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Капитан испанской сборной удостоился награды за честную игру 24 января
Капитан испанской сборной удостоился награды за честную игру

Обладателем награды имени испанской королевы за честную игру стал действующий капитан сборной Испании и каталонской «Барселоны».

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Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании похитителей культурных ценностей 23 января
Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании похитителей культурных ценностей

О задержании 75 человек в различных странах Европы, которые связаны с кражей и незаконной реализацией исторических и культурных ценностей сообщила Гражданская гвардия Испании.

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Приобрести битконы можно будет в испанских банкоматах 23 января
Приобрести битконы можно будет в испанских банкоматах

В Испании приобрести биткоины можно будет используя обширную сеть из 7000 банкоматов по всей стране.

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