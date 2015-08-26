Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.
Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.
Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.
Власти Испании могут начать торговые переговоры с Великобританией в официальном формате еще до полного выхода страны из Евросоюза.
Премьер-министр Испании заявил в интервью журналистам о том, что победа ультраправых в Германии в рамках выборов в бундестаг или победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции станут катастрофой для всей Европы.
Король Испании, выступая на приеме дипломатического корпуса в испанской столице, отметил заметную и важную роль Российской Федерации в разрешении и урегулировании конфликтов во всем мире.
Председатель каталонского правительства сообщил о том, что основной его целью и задачей является не объявление декларации о независимости от Испании, а «декларация о взаимозависимости» с ней.
Статистическая служба ЕС опубликовала отчет, согласно которому самой популярной у туристов и путешественников в Евросоюзе является Испании.
Мадридский «Реал» на стадии четвертьфинала Кубка Испании не смог преодолеть «Сельту» и пройти в полуфинал.
Европейским статистическим агентством были опубликованные данные по количество ночей, которые провели иностранные туристы в отелях различных стран Европы.
По итогам прошлого года на территории Испании количество регистраций новых коммерческих автомобилей увеличилось сразу на 11.3 процента.