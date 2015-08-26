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В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…

Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.

Испанские баскетболисты стали чемпионами Европы

Баскетболисты мужской сборной Испании вновь оказались сильнейшими в Европе. Титул победителей чемпионата Европы по баскетболу испанцы при этом получили уже в третий раз.

  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
  • Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…
  • Испанские баскетболисты стали чемпионами Европы
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Исследователи из Испании узнали секреты долгожителей 06 января
Исследователи из Испании узнали секреты долгожителей

В Испании исследователи провели опрос среди жителей страны в возрасте от 100 лет.

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В Кубке Испании игроки клуба «Атлетик» одолели «Барселону» вдевятером 06 января
В Кубке Испании игроки клуба «Атлетик» одолели «Барселону» вдевятером

В рамках 1/8 финала Кубка Испании на родном для клуба «Атлетик» стадионе состоялся матч с командой из Каталонии. 

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Интерес туристов к Испании вырос на 10 процентов за год 05 января
Интерес туристов к Испании вырос на 10 процентов за год

По итогам завершившегося года и по данным на ноябрь месяц Испания приняла на 10 процентов больше иностранных туристов по сравнению с результатами 2015 года. 

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Инфляция в Испании по итогам 2016 года достигла 1.5 процентов 05 января
Инфляция в Испании по итогам 2016 года достигла 1.5 процентов

По итогам завершившегося года в Испании уровень инфляции был зафиксирован на уровне в 1.5 процента.

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«Реал» одолел «Севилью» в 1/8 финала Кубка Испании 05 января
«Реал» одолел «Севилью» в 1/8 финала Кубка Испании

В состоявшемся матче в рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» принимал на своем стадионе клуб «Севилья». 

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В Испании рост продаж новых автомобилей достиг 10.9 процентов 04 января
В Испании рост продаж новых автомобилей достиг 10.9 процентов

По итогам завершившегося 2016 года на автомобильном рынке Испании отмечается рост продаж новых автомобилей, который по сравнению с 2015 годом достиг 10.9 процентов.

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В Испании столичный Королевский дворец посетили более 1.475 миллионов туристов 04 января
В Испании столичный Королевский дворец посетили более 1.475 миллионов туристов

Мадридский Королевский дворец по итогам 2016 года был назван лидером в списке наиболее посещаемых дворцов на территории Испании.

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В плей-офф Кубка Испании завершились два важных матча 04 января
В плей-офф Кубка Испании завершились два важных матча

В рамках 1/8 финала Кубка Испании состоялись два значимых матча, в одном из которых победитель так и не был выявлен.

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