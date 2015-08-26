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Испания установила очередной рекорд по числу туристов

Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.

В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…

Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.

  • Испания установила очередной рекорд по числу туристов
  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
  • Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…
Последние новости
Аренда испанской недвижимости за год выросла в цене на 15.9 процентов 18 января
Аренда испанской недвижимости за год выросла в цене на 15.9 процентов

По итогам 2016 года средняя стоимость на аренду испанской недвижимости выросла на 15.9 процентов до уровня в 8 евро за один квадратный метр ежемесячно.

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Испанию посетит грузинский премьер-министр 18 января
Испанию посетит грузинский премьер-министр

Действующий премьер Грузии вместе с правительственной делегацией совершит рабочий визит в Испанию.

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Из-за погодных условий в Испании введён режим ЧП 18 января
Из-за погодных условий в Испании введён режим ЧП

По данным испанских СМИ, власти страны приняли решение о вводе режима ЧП на большой части Испании из-за сложившихся погодных условий.

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В Испании за 2016 года продано на 10.9 процентов больше новых автомобилей 16 января
В Испании за 2016 года продано на 10.9 процентов больше новых автомобилей

По итогам 2016 года испанский автомобильный рынок оказался в числе крупнейших в Европе, показав рост на 10.9 процентов.

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В чемпионате Испании «Атлетико» укрепил свои позиции 16 января
В чемпионате Испании «Атлетико» укрепил свои позиции

В 18-ом туре испанского футбольного чемпионата «Атлетико» отметился третьей к ряду победой, укрепившей его позиции в турнирной таблице.

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Испанский SEAT показал новую версию «Leon» на венском автосалоне 15 января
Испанский SEAT показал новую версию «Leon» на венском автосалоне

На международном автомобильном салоне в городе Вена испанский автопроизводитель SEAT привез обновленную модель автомобиля «Leon».

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В Испании установили рекорд по количеству пересадок органов 15 января
В Испании установили рекорд по количеству пересадок органов

Область медицинской трансплантологии в Испании завершила 2016 год с рекордным количеством операций по пересадке органов.

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«Валенсия» прервала серию без побед в 8 матчах подряд 15 января
«Валенсия» прервала серию без побед в 8 матчах подряд

Игрокам испанского футбольного клуба «Валенсия» удалось прервать неприятную серию матчей без побед.

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