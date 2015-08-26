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В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…

Премьер-Министр Испании сообщил о том, что резолюция по независимости Каталонии является обычной провокацией.

Испанские баскетболисты стали чемпионами Европы

Баскетболисты мужской сборной Испании вновь оказались сильнейшими в Европе. Титул победителей чемпионата Европы по баскетболу испанцы при этом получили уже в третий раз.

  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
  • Испанский премьер высказал мнение о резолюции по…
  • Испанские баскетболисты стали чемпионами Европы
Последние новости
На борту самолета Iberia Express теснее всего совершать перелет 27 декабря
На борту самолета Iberia Express теснее всего совершать перелет

Интернет-портал Liligo.com привел результаты исследования расстояния между креслами в самолетах различных компаний по воздушной перевозке пассажиров. 

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Участник британской группы Status Quo скончался в Марбелье 27 декабря
Участник британской группы Status Quo скончался в Марбелье

Участник популярной группы Status Quo из Великобритании Рик Парфитт ушел из жизни в одном из больниц Марбельи.

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МИД Испании проверяет информацию о связи испанца и Аниса Амри 27 декабря
МИД Испании проверяет информацию о связи испанца и Аниса Амри

МИД Испании занято проверкой связи между совершившим теракт в Берлине Анисом Амри и гражданином страны, ранее не попадавшим в поле зрения спецслужб. 

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Iberia приготовила праздничные угощения и подарки для клиентов 26 декабря
Iberia приготовила праздничные угощения и подарки для клиентов

Испанская авиакомпания Iberia приготовила несколько предпраздничных сюрпризов для своих пассажиров. 

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В Испании задержана группа мошенников, сдававших в аренду чужое жилье 26 декабря
В Испании задержана группа мошенников, сдававших в аренду чужое жилье

В Испании задержана группа злоумышленников, занимавшихся сдачей несуществующего или чужого жилья. 

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В городах Испании усилят меры безопасности во время празднований 26 декабря
В городах Испании усилят меры безопасности во время празднований

Мэрии испанских городов получили письма от Генерального управления безопасности, где идет призыв к усилению мер безопасности перед наступающими праздниками. 

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Определились три участника 1/8 Кубка Испании 23 декабря
Определились три участника 1/8 Кубка Испании

По итогам проведенных двух встреч в рамках 1/16 финала Кубка Испании стали известны еще три клуба, которые поборются за звание чемпиона. 

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Испанцы смогут находиться в Киргизии без регистрации до 60 дней 23 декабря
Испанцы смогут находиться в Киргизии без регистрации до 60 дней

Испанские граждане получили право находиться на территории Киргизии без регистрации на срок до 60 дней. 

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