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Рост экономики Испании может составить 2.3 процента

Международный валютный фонд обновил прогнозы по уровню роста испанской экономики в текущем году. Эксперты ставят Испанию в лидеры по темпам роста ВВП, который может составить 2.3 процента.

Испания установила очередной рекорд по числу туристов

Испания устанавливает рекорд посещаемости уже в четвертый год подряд.

В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента

Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому испанский ВВП в текущем году может вырасти на 2.8 процента.

  • Рост экономики Испании может составить 2.3 процента
  • Испания установила очередной рекорд по числу туристов
  • В 2016 году ВВП Испании может увеличиться на 2.8 процента
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Испания начнет торговые переговоры с Великобританией до полного выхода из ЕС 27 января
Испания начнет торговые переговоры с Великобританией до полного выхода из ЕС

Власти Испании могут начать торговые переговоры с Великобританией в официальном формате еще до полного выхода страны из Евросоюза.

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Премьер-министр Испании назвал возможную победу ультраправых в Германии катастрофой для Европы 27 января
Премьер-министр Испании назвал возможную победу ультраправых в Германии катастрофой для Европы

Премьер-министр Испании заявил в интервью журналистам о том, что победа ультраправых в Германии в рамках выборов в бундестаг или победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции станут катастрофой для всей Европы.

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Испанский король подчеркнут заметную роль России в разрешении конфликтов в мире 27 января
Испанский король подчеркнут заметную роль России в разрешении конфликтов в мире

Король Испании, выступая на приеме дипломатического корпуса в испанской столице, отметил заметную и важную роль Российской Федерации в разрешении и урегулировании конфликтов во всем мире.

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Для Каталонии целью является «декларация о взаимозависимости» с Испанией 26 января
Для Каталонии целью является «декларация о взаимозависимости» с Испанией

Председатель каталонского правительства сообщил о том, что основной его целью и задачей является не объявление декларации о независимости от Испании, а «декларация о взаимозависимости» с ней.

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Eurostat назвал Испанию самой популярной у туристов страной Евросоюза

Статистическая служба ЕС опубликовала отчет, согласно которому самой популярной у туристов и путешественников в Евросоюзе является Испании.

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«Реал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Испании 26 января
«Реал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Испании

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Туристы провели в Испании более 454 миллионов ночей 25 января
Туристы провели в Испании более 454 миллионов ночей

Европейским статистическим агентством были опубликованные данные по количество ночей, которые провели иностранные туристы в отелях различных стран Европы.

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В Испании в 2016 году рост отмечен рост продаж коммерческих автомобилей 25 января
В Испании в 2016 году рост отмечен рост продаж коммерческих автомобилей

По итогам прошлого года на территории Испании количество регистраций новых коммерческих автомобилей увеличилось сразу на 11.3 процента.

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