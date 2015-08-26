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На борту самолета Iberia Express теснее всего совершать перелет Интернет-портал Liligo.com привел результаты исследования расстояния между креслами в самолетах различных компаний по воздушной перевозке пассажиров. Читать далее »

Участник британской группы Status Quo скончался в Марбелье Участник популярной группы Status Quo из Великобритании Рик Парфитт ушел из жизни в одном из больниц Марбельи. Читать далее »

МИД Испании проверяет информацию о связи испанца и Аниса Амри МИД Испании занято проверкой связи между совершившим теракт в Берлине Анисом Амри и гражданином страны, ранее не попадавшим в поле зрения спецслужб. Читать далее »

В городах Испании усилят меры безопасности во время празднований Мэрии испанских городов получили письма от Генерального управления безопасности, где идет призыв к усилению мер безопасности перед наступающими праздниками. Читать далее »

Определились три участника 1/8 Кубка Испании По итогам проведенных двух встреч в рамках 1/16 финала Кубка Испании стали известны еще три клуба, которые поборются за звание чемпиона. Читать далее »