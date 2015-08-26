Последние новости

Туристы провели в Испании более 454 миллионов ночей Европейским статистическим агентством были опубликованные данные по количество ночей, которые провели иностранные туристы в отелях различных стран Европы. Читать далее »

В Испании в 2016 году рост отмечен рост продаж коммерческих автомобилей По итогам прошлого года на территории Испании количество регистраций новых коммерческих автомобилей увеличилось сразу на 11.3 процента. Читать далее »

В полуфинал Кубка Испании прошел «Алавес» В Испании завершился футбольный матч, в рамках которого определялся будущий участник полуфинальных встреч. Читать далее »

Испанские полицейские задержали 46 торговцев оружием Гражданская Гвардия Испании сообщила о задержании на территории страны 46 человек по обвинению в торговле оружием. Читать далее »

В Испании за год цены на элитную недвижимость выросли на 4 процента По итогам ушедшего года на территории Испании стоимость на приобретение элитной недвижимости увеличилась сразу на 4 процента. Читать далее »

Капитан испанской сборной удостоился награды за честную игру Обладателем награды имени испанской королевы за честную игру стал действующий капитан сборной Испании и каталонской «Барселоны». Читать далее »

Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании похитителей культурных ценностей О задержании 75 человек в различных странах Европы, которые связаны с кражей и незаконной реализацией исторических и культурных ценностей сообщила Гражданская гвардия Испании. Читать далее »